Schwerer Sportunfall : Fallschirmspringer stürzt aus 100 Metern Höhe ab

Foto: obs/ADAC Luftrettung

Zweibrücken Ein Fallschirmspringer ist am Samstag (30.) in Zweibrücken aus etwa hundert Metern Höhe abgestürzt. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Homburger Uniklinik gebracht.

Bei einem Sportunfall im Rahmen eines Fallschirmspring-Events am Zweibrücker Flughafen ist am Samstag, 30. Mai, ein 55 Jahre alter Fallschirmspringer abgestürzt und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sprang der Mann aus Ludwigshafen gegen 11.45 Uhr aus einer Höhe von etwa 3000 Metern aus einem Flugzeug. Nach eigenen Angaben habe er den Auslöser seines Hauptfallschirms nicht erreicht.

Der Rettungsfallschirm öffnete sich laut Polizei automatisch bei etwa 200 Metern Höhe über dem Boden. Anschließend machte der Mann vermutlich einen Flugfehler, der zu einem Luftabriss führte und ihn aus etwa 100 Metern Höhe zu Boden stürzen ließ.

Der 55-Jährige erlitt durch den Sturz zahlreiche Frakturen, soll jedoch noch ansprechbar gewesen sein. Der Schwerverletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 16" in die Uniklinik Homburg geflogen.