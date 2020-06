Vier Halbfinalisten im Verbandspokal dabei : Kein Fußball-Kreispokalsieger 2020

Zweibrücken Die vier Halbfinalisten spielen kommende Runde im Verbandspokal. Entscheidung über SVN-A-Klasse-Spiel kommende Woche erwartet.

Auch der Fußball-Kreispokal fällt der Corona-Krise zum Opfer und bleibt in der Spielzeit 2019/20 unvollendet. „Es gibt in diesem Jahr keinen Kreispokalsieger“, sagte der Fußball-Kreisvorsitzende Edgar Wallitt auf Nachfrage. Doch, so wie in der Punktrunde die beiden Erstplatzierten mit dem Aufstieg in die nächsthöhere Klasse für ihr bis zum Saisonabbruch im März gezeigte Leistung belohnt werden, qualifizieren sich auch die vier Halbfinalisten für die Verbandspokalrunde 2020/21.