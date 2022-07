Motorsport : Endlich wieder Grasbahnrennen

Nach langer Pause kehrt das ADAC-Grasbahnrennen des MSC Zweibrücken zurück. Dieses Jahr unter einem ganz besonderen Ehrentitel.

Die Motoren dröhnen wieder. Am Sonntag, 10. Juli, fällt um 13.30 Uhr nach vierjähriger Pause und mehrfacher Verschiebung endlich der Startschuss zur 58. Auflage des ADAC-Grasbahnrennens des Motorsportclubs (MSC) Zweibrücken. Zum Gedenken an das im April verstorbene Gründungsmitglied des MSC wird diese den Ehrentitel „Heinz Schneider Gedächtnisrennen“ tragen. Die Internationale Soloklasse wird wieder um den Tagessieg und um die Silberne Rose der Stadt Zweibrücken fahren. Zudem gehen die Internationalen Lizenz-Seitenwagen an den Start und der MSC will auch den Nachwuchsfahrern der Junioren-Klasse auf der Rennwiese eine Bühne bieten.