Tennis : Tennis-A-Klasse: Zweibrücken unterliegt Pirmasens

Zweibrücken In der A-Klasse stehen die Tennisherren des TC Weiß-Blau Zweibrücken einen Spieltag vor Saisonende im Mittelfeld auf Rang fünf. Beim Zweiten TC Rot-Weiß Pirmasens hatte das Team um Topspieler Felix Kircher beim 2:7 am vergangenen Wochenende aber keine Chance.

Lediglich Kircher und Noah Nagel konnten in Abwesenheit ihrer erkrankten Nummer zwei, Luca Steltmann, für Blau-Weiß punkten. Diese Siege fielen dann aber deutlich aus. Kircher setzte sich souverän mit 6:2 und 6:1 gegen Patrick Leininger durch, Nagel gab beim 6:0/6:1 gegen Nils Stephan nur ein Spiel ab. Die anderen Einzel gewannen allerdings mehr oder weniger klar die Pirmasenser. Auch die Doppel gingen alle glatt in zwei Durchgängen an die Schuhstädter.