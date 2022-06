Kartslalom : Mit einem perfekten Regentanz zum Sieg

Len Oswald vom MSC Piesbach zirkelt sein Kart durch die Pylonen-Gasse. Mit Platz drei sorgte er für das beste Ergebnis des MSC. Foto: Rosenhauer/Verein

Piesbach Das Wetter stellte die Piloten beim Kart-Slalom in Piesbach vor eine zusätzliche Herausforderung. Sie wurde aber gelöst.

Knatternde Motoren und quietschende Reifen: Am Sonntag herrschte Hochbetrieb auf dem Festplatz in Piesbach. Der Motorsportclub (MSC) veranstaltete den siebten Lauf zur saarländischen ADAC Kart-Slalom-Meisterschaft. Bei durchwachsenem Wetter wedelten 52 Fahrerinnen und Fahrer der Jahrgänge 2004 bis 2015 durch die Pylonen-Gasse – angefeuert und beklatscht von etwa 200 Zuschauern.

Auch vom MSC Piesbach gingen einige Piloten am Start – der erfolgreichste von ihnen war Len Oswald. In der Klasse K 2 (Jahrgänge 2012 bis 2011) fuhr er, getrieben von seinem Anhang, auf den dritten Platz – womit er in seiner Premieren-Saison den ersten Podiumsplatz feierte.

Den verpasste der ein Jahr jüngere Nik Rosenhauer (Jahrgang 2013) in der Klasse K 1 nur ganz knapp. Er lieferte eines seiner besten Rennen ab und verpasste den Bronze-Platz nur um 0,740 Sekunden.

Fuhren die Klassen K 1 und K 2 bei leicht feuchter Strecke noch auf Slicks, musste ab der Klasse K 3 (Jahrgänge 2009 und 2010) bei einsetzendem Regen auf Regenreifen gewechselt werden. Auch hier verpasste mit Dustin Thiel ein Fahrer des MSC Piesbach als Vierter nur hauchdünn einen Platz auf dem Podest.

Die weiteren Ergebnisse der MSC-Fahrer: Finn Gilli (K 1) Nils Hasemann (K 2) und Jona Paulus (K 3) fuhren jeweils auf Platz sieben, Marcel Szpitalewski (K 4) wurde Neunter, Felina Scher (K 4) kam auf Platz 15, Michelle Szpitalewski (K 5 ) wurde Sechste und Raphael Lorenz (K 5 ) Neunter.

Die Siege in den fünf Läufen des Tages gingen an Fahrer des MSC Losheim, des VDM Bischmisheim uns des MSC Uchtelfangen. In der mit 18 Startern am stärksten besetzten Klasse K 4 (Jahrgänge 2007 und 2008) gewann bei mittlerweile sehr nassen Bedingungen Nico Klein vom MSC Uchtelfangen souverän. Traumwandlerisch sicher umkurvte er die Pylonen – und hatte am Ende 1,5 Sekunden Vorsprung auf Luca Reinert (MSF Gersweiler).

Im letzten Lauf des Tages absolvierte Yannick Büchner vom VDM Bischmisheim in der Klasse K5 (Jahrgänge 2004 bis 2006) einen perfekten Regentanz und holte sich verdient den ersten Platz. Damit baute er auch seine klare Führung in der Meisterschaft weiter aus. Sieg Nummer zwei für Bischmisheim fuhr Silas Margardt in der Klasse K 2 ein.