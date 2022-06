Tennis-Oberliga : Homburg reist mit Rückenwind zum Schlusslicht

Die Tschechin Ivana Sebestova und ihr TC Blau-Weiß Homburg haben am letzten Sonntag den ersten Saisonsieg gelandet. Am Wochenende steht für das Team ein Doppelspieltag auf dem Programm. Foto: Hagen Foto: Markus Hagen

Homburg Oberliga-Tennisspielerinnen von Blau-Weiß Homburg feiern in Mainz ihren ersten Saisonsieg. Weitere Erfolge sind nötig – denn bis zu fünf Teams steigen ab.

Nach der 2:7-Auftaktniederlage in die neue Saison der Tennis-Oberliga gegen den TC Rot-Weiß Kaiserslautern standen für die Frauen des TC Blau-Weiß Homburg am vergangenen Wochenende gleich zwei Punktspiele auf dem Programm. Auf den eigenen Plätzen am Homburger Waldstadion setzte es für die Blau-Weißen am Samstag gegen den TC Speyer zunächst eine weitere Pleite (2:7). Einen Tag später landeten die Homburgerinnen mit einem 6:3 beim TSC Mainz dann aber den ersten Sieg

„Auch gegen Speyer waren wir nicht chancenlos“, haderte Katharina Jager, die Spielführerin der Saarpfälzerinnen. Denn nach den Einzeln hätte es statt 1:5 aus Homburger Sicht auch gut und gerne 3:3 stehen können. Doch die Blau-Weiß-Spielerinnen Sophie Schäfer und Evelyne Schmitz gaben ihre Spiele beide im Match-Tiebreak ab. Auch das Duell der Spitzenspielerinnen war eine enge Kiste. Die Tschechin Ivana Sebestova in Diensten der Blau-Weißen gab den ersten Satz gegen die Ungarin Rebeka Stolmar zwar mit 2:6 klar ab. Im zweiten Durchgang ging es dann aber in den Tie-Break. Doch auch in diesem hatte die Top-Spielerin des TC Speyer die Nase vorn. Die anderen Einzel waren dann recht klare Angelegenheiten. Jager unterlag der Belgierin Chelsea Vanhoutte mit 0:6 und 1:6. Auch Homburgs Samira Backes hatte gegen die Französin Ines Nicault keine Chance (3:6, 1:6). Den einzigen Punkt für die Gastgeberinnen holte Marie-Freya Wasemann, die Janine Krause mit 6:3 und 6:2 bezwang. Beim Zwischenstand von 1:5 war die Begegnung dann bereits vor den Doppeln entschieden. Wasemann sammelte anschließend an der Seite von Evelyne Schmitz den zweiten Punkt für die Blau-Weißen. Sie gewannen gegen Barbara Helfrich und Lara-Maria Kirchhofer mit 6:4 und 6:0. Die anderen Doppel gingen glatt in zwei Sätzen an Speyer.