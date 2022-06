Rosentage in Zweibrücken : Stimmung fast wie auf dem Stadtfest

Rosentage in Zweibrücken

Die bunt leuchtenden Nachtschwärmer, dargestellt vom Stelzenläufertheater Circolo, zogen die Zuschauer an wie der Rattenfänger von Hameln die Kinder. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Rund 3500 Besucher kamen am Wochenende zu den Rosentagen nach Zweibrücken.

Parkplätze zumindest in Rosengartennähe waren am Samstagabend zum Lichterfest Mangelware. Nach zwei Jahren Zwangspause und bei hochsommerlichen Temperaturen, die selbst nach dem Feuerwerk noch knapp unter der 30-Grad-Marke lagen, war der Rosengarten brechend voll, eine Stimmung fast wie auf dem Stadtfest.

Von Mainz bis Baden-Württemberg und ins benachbarte Frankreich reichte das Einzugsgebiet, wenngleich die Besucher aus der näheren Region in der weiten Überzahl waren. Überall lagerten Familien und Freundeskreise auf Picknickdecken oder mitgebrachten Camping-Stühlen und ließen es sich auch kulinarisch gut gehen. Denn die Schlangen an den vielfältigen Essens- und Getränkeständen nahmen zeitweise kein Ende.

Am Senkgarten neben dem Haupteingang, wo Pepe Pirmann als 13PS Acoustic Duo zusammen mit Gitarrist Sascha Giro und beliebten Klassikern aus der Welt der Balladen und des Rock ihren Fankreis unterhielten, saßen einige Frauen an dem langen Springbrunnenbecken und kühlten darin ihre Füße. Immer breiter wurde der Radius des Zuhörerkreises, der das lauschige Eck umgab.

Als es dunkel genug war und neben den Tausenden an bunten Lichtern und Lampions auch die Riesenleuchtblumen auf der Veranstaltungswiese voll zur Geltung kamen, begannen die „Nachtschwärmer“ mit ihrem Auftritt. Mit riesigen, in wechselnden Farben leuchtenden Isis-Wings wie Riesenschmetterlinge, zogen die drei Stelzenläufer des Stelzentheaters Circolo ihre Runde um den Teich. Jeder zückte sein Handy, Fotos und Videos wurden aufgenommen und wie der Rattenfänger von Hameln lockten dieArtisten ihr Publikum an.