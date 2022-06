Tennis-Pfalzliga : Koch und Co. kämpfen um Titel Nummer vier

Dennis Koch und sein TC 1987 Zweibrücken sind von der C-Klasse in die Pfalzliga marschiert. Und kämpfen auch dort um die Meisterschaft. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken/Althornbach/Maßweiler Tennis: TC 1987 Zweibrücken siegt in der Vierer-Pfalzliga gegen Ruchheim und empfängt nun Spitzenreiter Ludwigshafen zum Top-Spiel. Zweiter Saisonsieg für Maßweiler Frauen. Althornbacher Männer kassieren dritte knappe Niederlage in Folge.

Für den TC 1987 Zweibrücken neigt sich die Runde dem Ende entgegen. Und immer noch hat das Team um Spielertrainer Dennis Koch Chancen auf den nächsten Titel. Als Tabellenzweiter der Pfalzliga für Viererteams liegt der Aufsteiger punktgleich (9:1) mit dem TC Ludwigshafen-Oppau und dem Dritten SV TA Miesenbach an der Spitze. Am Wochenende verbuchte die Mannschaft von der Contwigerhangstraße mit dem 4:2 beim TV 1896 TA Ruchheim in der fünften Partie den vierten Saisonsieg. Bei einem Remis gegen Miesenbach sind die Zweibrücker damit saisonübergreifend seit 20 Spielen ungeschlagen.

Nach drei Meisterschaften in Folge und dem Durchmarsch von der C-Klasse bis in die Pfalzliga ist ein weiterer Aufstieg in dieser Runde zwar nicht mehr drin. Denn der TC 1987 befindet sich bereits in der höchsten Liga, die es im Tennis für Vierer-Mannschaften gibt. Doch die vierte Meisterschaft in Serie wäre für die Zweibrücker die absolute Krönung der vergangenen Jahre.

Am nächsten Sonntag könnte eine Vorentscheidung im Titelkampf fallen, wenn Spitzenreiter Ludwigshafen-Oppau ab zehn Uhr in Zweibrücken gefordert ist. Der Dritte Miesenbach, der am letzten Spieltag in Ludwigshafen antreten muss, spielt zeitgleich beim Vierten SC Maudach, bei dem die Zweibrücker zum Rundenabschluss eine Woche später um Punkte kämpfen.

In Ruchheim gewann der TC 1987 am Sonntag drei Einzel durch Spitzenspieler Dennis Koch (6:0/6:1 gegen Marcel Polizzi), Philipp Gober (6:2/6:1 gegen Tobias Köhler) und Andreas Sutter (6:4/6:0 gegen Tobias Zickgraf). Nur Jörg Semar musste sich Florian Schiedermaier beugen (0:6/2:6). Im Doppel machten Koch/Gober mit Polizzi/Zickgraf beim 6:2 und 6:1 kurzen Prozess und sicherten damit den nächsten Sieg der Zweibrücker. Dass Sutter/Semar nach umkämpftem ersten Satz (5:7) gegen Köhler/Schiedermaier auch den zweiten Durchgang verloren (2:6), fiel nicht mehr ins Gewicht.

Die Herren des TC Althornbach schlittern dagegen dem Abstieg aus der Sechser-Pfalzliga entgegen. Das Schlusslicht blieb auch im vorletzten Spiel ohne Glück und kassierte gegen den TC Blau-Weiß Maxdorf die dritte 4:5-Niederlage in Folge. Nach den Einzeln stand es noch 3:3. TCA-Spitzenspieler Tim Helfenstein bezwang Christian Lang mit 6:0 und 6:3. Der an Nummer fünf gesetzte Patrick Goebes siegte gegen Oliver Fitzner ebenfalls klar mit 6:1 und 6:1. Und auch Althornbachs Philip Wiese gewann in drei Durchgängen gegen Tim Jost (6:2/2:6/10:8). Den vierten Zähler sammelte das TCA-Duo Christian Weidler/Patrick Goebes im Doppel. Weil die beiden anderen Althornbacher Doppel Helfenstein/Steffen Benoit und Michael Kipper/Niklas Bouquet aber verloren, gingen die Althornbacher erneut leer aus. Zum Rundenabschluss empfängt das punktlose Schlusslicht am Sonntag zuhause den TC Schifferstadt.

Die beiden Pfalzliga-Frauenteams des TCA waren am Wochenende spielfrei. Am vorletzten Spieltag muss die Erste am Sonntag zum ebenfalls verlustpunktfreien Spitzenreiter TC Weiß-Rot Speyer II. Das punktlose Schlusslicht Althornbach II empfängt den Vierten TC Rot-Weiß Pirmasens.