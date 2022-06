Fußball-Landesliga : VB Zweibrücken bleiben in der Landesliga!

Das 4:2 für die VBZ: Im Fallen drücken Zweibrückens John Müller (am Boden) und Reichenbachs Jakob Ben Soles den Ball nach einer Ecke über die Linie. Der Treffer wurde als Eigentor gewertet – aber Müller hatte riesigen Anteil daran. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Die VBZ-Fußballer gewinnen das Saisonfinale in der Abstiegsrunde nach einem irren Schlagabtausch gegen den VfB Reichenbach mit 4:3. Luca Genova trifft in der Hitzeschlacht doppelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Wittenmeier und Mirko Reuther

Sogar zum Jubeln waren sie zu platt. Dabei hätten die Spieler der VB Zweibrücken nach dem 4:3-Heimerfolg am Samstag gegen den VfB Reichenbach allen Grund dazu gehabt. Durch den Sieg im Saisonfinale haben die Zweibrücker den Klassenerhalt geschafft. Doch der Kraftakt bei schwül-heißen Temperaturen hatte seinen Tribut gefordert. Und so zog es die Vereinigten Bewegungsspieler nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Jonas Isufaj reihenweise Richtung Rasen. Die Grün-Weißen wären auch im Falle einer Niederlage zwar nicht direkt abgestiegen. Weil aber der FC Schmittweiler-Callbach seine Partie bei der SG Eppenbrunn mit 5:3 gewann, wäre das Nervenspiel in die nächste Runde gegangen. Die (dann) punktgleichen Schmittweiler und Zweibrücken hätten ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz austragen müssen.

Das blieb den VB auch dank Luca Genova erspart. Der Offensivspieler traf zuerst nach feiner Vorarbeit von Jan-Niklas Krause zum 1:0 (6. Minute). Und nachdem Reichenbachs Nico Kiefaber nur drei Minuten später ausgeglichen hatte, brachte Genova seine Mannschaft erneut nach vorn. In der 12. Minute überwand er VfB-Torwart Andy Lindemann mit einem Flachschuss aus zwölf Metern. „Eigentlich geht es bei uns jedes Jahr gegen den Abstieg. Aber wir sind ein geiler Haufen und es macht echt Spaß. Egal, wie viele Neuzugänge kommen, die werden immer super bei uns integriert. Das zeichnet die VBZ aus“, jubelte Genova nach dem Schlusspfiff.

Seine Mannschaft hatte beim Stand von 2:1 noch vor dem Seitenwechsel mehrere brenzlige Situationen zu überstehen. Zwei Mal rettete VB-Torwart Merlin Schäfer – einmal die Latte. Doch kurz vor der Pause schlugen die Hausherren erneut zu. John Müller traf in der 42. Minute per Kopf. Aber der zweite Abschnitt hatte kaum begonnen, da hatte Reichenbachs Anthony Mensah schon wieder den Anschluss für die Gäste hergestellt (49.). In der Folge agierte Zweibrücken im Spiel nach vorne oft ein wenig ungenau – aber mit ungemeinem Willen. So wie in der 63. Minute. Nach einer Ecke warfen sich Zweibrückens Müller und Reichenbachs Jakob Ben Soles in Richtung Ball. Wer genau das Leder als letztes berührte, war schwer auszumachen – fraglos war es aber Müllers aufopferungsvoller Einsatz, der das 4:2 für die VB ermöglichte. Gewertet wurde der Treffer als Eigentor.

Genova verpasste es in der Schlussphase, seinen dritten Treffer nachzulegen. Und so wurde es noch einmal spannend, als Kiefaber kurz vor Ende der regulären Spielzeit auf 3:4 verkürzte (90.). In Panik gerieten aber weder die Vereinigten Bewegungsspieler noch die rund 100 Zuschauer. Denn für den sicheren Klassenerhalt reichte den Zweibrückern auch ein Punkt. Am Ende wurden es alle drei. Und auch wenn man es den völlig ausgelaugten VB-Spielern direkt nach dem Schlusspfiff nicht ansah: Zweibrücken hält als Vierter die Klasse – Reichenbach muss als Sechster den Gang in die Bezirksliga antreten.

„Für die Zuschauer war es bestimmt ein unterhaltsames Spiel, aber wir haben es unnötig spannend gemacht. Das war ein Spiegelbild der gesamten Saison. Es gab viele Schlüsselspiele, etwa in der Hauptrunde gegen Bundenthal, in denen wir uns hätten cleverer anstellen müssen. Die Abstiegsrunde war dann ziemlich zäh, sodass wir bis zum Schluss zittern mussten. Ich bin jetzt einfach erleichtert, dass wir unseren dritten Matchball genutzt haben“, sagte Alexander Joniks. Überschwang suchte man aber auch bei dem VB-Spielertrainer vergebens: „Ein, zwei Bierchen wird’s heute Abend bestimmt geben und wir werden auch grillen. Aber eine richtige Feier ist nicht geplant, wir sind schließlich nicht aufgestiegen.“

Reichenbachs Torwart Andy Lindemann verhindert hier den dritten Treffer von Zweibrückens Luca Genova (grün). Mit seinem Doppelpack in der Anfangsphase hatte Genova die Weichen für die VB früh auf Sieg gestellt. Foto: Martin Wittenmeier