Fußball-Oberliga : Klassenerhalt, Abstieg – oder Zittern?

Tim Harenberg gönnt sich nach einer Kräfte und Nerven zehrenden Saison eine Auszeit vom Trainergeschäft. Vorher würde er sich beim FSV Jägersburg aber zu gerne mit dem Klassenerhalt verabschieden. Foto: Hagen Foto: mh/Markus Hagen

Jägersburg Für Fußball-Oberligist FSV Jägersburg ist vor dem Endspiel am Samstag gegen Salmrohr noch alles möglich.

Vor dem letzten Spieltag der Abstiegsrunde ist für die Oberliga-Fußballer des FSV Jägersburg noch alles drin. Abstieg, Klassenerhalt oder Zittern. Eines ist aber gewiss. Für die Mannschaft von Trainer Tim Harenberg ist das Saisonfinale am Samstag ab 15.30 Uhr im heimischen Alois-Omlor-Sportpark gegen den Tabellensiebten FSV Salmrohr ein Endspiel. Verlieren dürfen die sechsplatzierten Jägersburger auf keinen Fall. Bei einer Niederlage fällt Jägersburg auf den siebten Rang zurück, der auf jeden Fall den Abstieg bedeuten würde. Bei einem Unentschieden behält der FSV Rang sechs und muss dann hoffen, dass der Zweite der Oberliga-Meisterrunde – Eintracht Trier oder Wormatia Worms – über die Relegationsspiele mit den Vizemeistern aus der Hessenliga und der Oberliga Baden-Württemberg den Aufstieg in die Regionalliga Südwest schafft. Auf jeden Fall gerettet wäre der FSV, wenn er noch Rang fünf erobert. Dazu müsste aber nicht nur der FSV siegen. Der Fünfte Mülheim-Kärlich müsste auch sein Heimspiel gegen das schon abgestiegene Schlusslicht FC Speyer verlieren.

Aber: „Die Hoffnung auf Platz fünf stirbt zuletzt. Im Fußball ist alles möglich“, sagt Harenberg. Was ein wenig klingt, wie das Klammern an einen recht dünnen Strohhalm, hat durchaus seine Berechtigung. „Speyer hat am letzten Spieltag gegen die U21 des 1. FC Kaiserslautern gewonnen. Die sind Vierter. Warum dann nicht auch gegen den Fünften Mülheim?“, fragt der Trainer.

Personell gibt es bei den Lila-Weißen gegenüber den letzten Spielen keine großen Änderungen. Julian Fricker und Niklas Holzweißig haben nach ihren Verletzungen zwar inzwischen wieder das Training aufgenommen. Ein Einsatz am Samstag ist aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch keine Option. Harenberg hofft aber, dass André Fomitschow (Adduktorenzerrung) und Jannick Geißler, dem zuletzt Knieprobleme zu schaffen machten, rechtzeitig fit werden.

Harenberg wird am Samstag zum vorerst letzten Mal als Trainer für den FSV am Spielfeldrand stehen. Schon länger war klar, dass er eine Pause einlegen wird. „Ich bin jetzt 20 Jahre lang Trainer gewesen. Nach dem Training war stets vor dem Training, nach dem Spiel stets vor dem Spiel und nach der Saison stets vor der Saison. Jetzt ist ein Zeitpunkt erreicht, wo ich auch einmal mehr Zeit für andere Dinge haben will – vor allem meine Familie. Allerdings ist schon ein großes Stück Wehmut mit dabei. Ich glaube, ich werde mich erst einmal daran gewöhnen müssen, dass der Fußball eine kleinere Rolle spielt“, sagt der 37-Jährige. Trotzdem ist der Übungsleiter auch froh, dass die Runde nun auf die Zielgerade einbiegt: „Die letzten Wochen und Monate haben viel Kraft und Nerven gekostet“, sagt Harenberg. Sein Nachfolger steht mit Christian Frank, aktuell Co-Trainer des Oberligisten SV Elversberg II, schon fest.

Gedankenspielen, dass sein Team am Samstag ein Remis anstrebt, um Platz sechs zu sichern, statt die vage Aussicht auf Platz fünf zu verfolgen, erteilt der Übungsleiter eine Abfuhr. „Mit solchen Dingen befasse ich mich nicht. Wir sind keine Mannschaft, die gezielt auf Unentschieden spielen kann“.

Personell hat man bei den Jägersburger für die kommende Saison schon viele Weichen gestellt. Mit den Mittelfeldspielern Daniel Dahl, der früher bereits für den FSV auflief, Luis Kerner, und den Defensivakteuren Moritz Doll und Nico Floegel kommen gleich vier Spieler der SV Elversberg II nach Jägersburg. Dazu wechseln Sven Sellentin und Tim Schäfer vom Oberligisten FC Hertha Wiesbach zum FSV. Niklas Holzweißig wird den Verein hingegen verlassen. Er wird Spielertrainer beim FC Bierbach. Julian Schauer geht zum FC Rastpfuhl und Tim Pommerenke wechselte bereits vor drei Wochen zu Palatia Limbach zurück.

Die Vorbereitung auf die kommende Saison – ob in der Oberliga oder in der Saarlandliga – beginnt für Jägersburg am 26. Juni. Mehrere Testspiele sind bereits angesetzt, unter anderem jenes am 22. Juli um 19 Uhr in Kleinottweiler gegen den Regionalligisten FC Homburg.