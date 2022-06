Fußball-Landesliga : TSC lässt es zum Abschluss Tore regnen

Neben Trainer Peter Rubeck verlässt auch Nico Krebs (weiß) den TSC Zweibrücken. In seinem letzten Spiel trug sich Krebs aber nochmal in die Torschützenliste ein. Der TSC gewann gegen Idar-Oberstein II mit 8:1. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Fußball-Landesligist Zweibrücken gewinnt Saisonfinale gegen Idar-Oberstein II beim Abschied von Trainer Peter Rubeck turmhoch mit 8:1.

Nach dem 8:1-Sieg im Saisonfinale am Samstag auf dem Wattweiler Berg gegen den SC Idar-Oberstein II wurde beim TSC Zweibrücken eine gelungene Saison gefeiert. Platz vier in der Meisterrunde steht für den TSC nach der Spielzeit zu Buche. Der Sprung in die Verbandsliga wurde damit zwar verpasst. Ziel war aber ein Rang unter den Top fünf. „Mit ein klein wenig Glück wäre mehr drin gewesen, aber ich bin mit der Saison insgesamt zufrieden“, sagte der scheidende Trainer Peter Rubeck, der nun bald beim Saarlandligisten Borussia Neunkirchen eine neue Aufgabe angeht. Bei der Borussia, die in der Relegation noch um den Aufstieg in die Oberliga kämpft, geht die Vorbereitung auf die neue Spielzeit schon in drei Wochen wieder los.