Jugendhandball : SV-Junioren verpassen A-Jugend-Bundesliga

Stuttgart/Zweibrücken Zweibrücker Handball-Nachwuchs unterliegt bei Qualifikationsturnier in Stuttgart gegen Rimpar und Eisenach.

Am vergangenen Samstag haben die A-Jugend-Handballer des SV 64 Zweibrücken einen möglichen Aufstieg in die Jugend-Handball-Bundesliga (JHBL) rasch verspielt. Nachdem das Team von Trainer Mirko Schwarz schon vor Wochenfrist an der Konkurrenz aus Wetzlar und den Eulen Ludwigshafen scheiterte, war für den Nachwuchs der 64er beim zweiten Turnier in Stuttgart schon nach der Vorrunde Schluss. Nach zwei klaren Niederlagen gegen den Bundesliganachwuchs aus Eisenach und Rimpar wurde die Hauptrunde am Sonntag ohne Zweibrücker Beteiligung ausgetragen. Von den sechs Startern schafften am Ende die HSG Hanau, die SG Bietigheim und die DJK Rimpar den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse für A-Junioren.