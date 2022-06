Fußball-Regionalliga : Scholz verlässt den FC Homburg

Info

Trainingsbeginn: Montag, 27. Juni,

Testspiele: 2. Juli: 15 Uhr: FC Homburg - FV Diefflen (in Hüttersdorf), 6. Juli: 18 Uhr: FC Kempten - FC Homburg (in Kempten), 9. Juli: Allgäuer Brauhaus-Cup in Kempten: 15 Uhr: FC Homburg - TSV Kottern, 17.30 Uhr: FC Homburg - FV Ravensburg. 10. Juli: 13 Uhr: FC Homburg - TSV Legau (in Legau), 13. Juli: 19 Uhr: FC Homburg - SV Auersmacher (in Altstadt), 22. Juli: 19 Uhr: FC Homburg - FSV Jägersburg (in Kleinottweiler). Zudem sind Testspiele am 16. Juli (in Reiskirchen) und am30. Juli (in Homburg) angesetzt. Gegner und Uhrzeit sind noch offen.

Trainingslager: Vom 4. bis 10. Juli bezieht der FC Homburg ein Trainingslager in Hirschegg im Kleinwalsertal.

Saisonstart: Erster Spieltag der Saison 2022/23 der Regionalliga Südwest ist das Wochenende 5. - 7. August (Rahmenterminplan).