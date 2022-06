Zweibrücker Ex-US-Airport-Gelände : Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Zweibrücken Die Polizei sucht Zeugen.

Am Samstagabend kam es zwischen zwei Mehrfamilienhäusern in der Zweibrücker Max-Planck-Straße zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen einem 43-jährigen und einem 62-jährigen Anwohner. Dabei stach der 62-jährige Beschuldigte zweimal mit einem Küchenmesser auf den Oberkörper des Geschädigten ein, berichtet die Polizei weiter. Der Geschädigte wurde zwecks medizinischer Versorgung in die Universitätsklinik nach Homburg gebracht. Eine akute Lebensgefahr bestehe nicht. Der Beschuldigte konnte von den vor Ort eingesetzten Beamten unmittelbar in Gewahrsam genommen werden. Die Ermittlungen dauern noch an. Angaben zu möglichen Motiven machte die Polizei noch nicht.