Röntgenstraße in Zweibrücken : Einbruch in Reihenendhaus

Zweibrücken Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum von 2. Juni, 10 Uhr, bis 3. Juni, 18 Uhr, in ein Reihenendhaus in der Zweibrücker Röntgenstraße eingebrochen, indem sie im rückwärtigen Bereich eine Kellertür aufbrachen.

Im Gebäude entwendeten die Täter Sachwerte in Höhe eines vierstelligen Betrages, teilte die Zweibrücker Polizei am Montag weiter mit. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Tel. (0 63 32) 97 60 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de