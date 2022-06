Fußball-Verbandsliga Nordost : Eine Niederlage, die nicht wehtut

Der Limbacher Lukas Motsch (blau) erzielte im Saisonfinale gegen Rohrbach einen Dreierpack. Foto: Wolfgang Degott

Ballweiler verliert letztes Spiel in der Fußball-Verbandsliga Nordost vor dem Aufstieg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott

DJK Ballweiler-Wecklingen – SV Schwarzenbach 1:3 (1:1). Der schon vor dem Spiel feststehende Verbandsligameister und Saarlandliga-Aufsteiger DJK Ballweiler-Wecklingen begann die Partie gegen den SV Schwarzenbach am Samstag eigentlich gut. Die DJK hatte mehr Ballbesitz, große Chancen blieben aber aus. Stattdessen gingen die Gäste im Saarpfalz-Derby mit ihrem ersten Torschuss durch Falk Denner (27.) in Führung. Schwarzenbach agierte aus einer massiven Abwehr heraus, kämpfte aufopferungsvoll, musste aber dann durch Noureddine El Khadem (38.) auf Vorarbeit von Lukas Kohler den Ausgleich hinnehmen. Kurz vor dem Seitenwechsel scheiterte Ballweilers Nico Horn am Aluminium. Im zweiten Abschnitt ließ Ballweiler die sonst gewohnte Durchschlagskraft vermissen und kassierte nach einem Abwehrfehler, den Christian Zech (50.) ausnutze, den neuerlichen Rückstand. Als erneut Zech einen Foulelfmeter (67.) zum dritten Gästetor nutzte, war die Partie entscheiden.

Palatia Limbach – SV Rohrbach 4:0 (0:0). Limbach vergab wie schon in den Wochen zuvor im Heimspiel gegen den SV Rohrbach zunächst viele Chancen – gewann am Ende aber klar. Im ersten Abschnitt hatten allerdings auch die Gäste ihre Möglichkeiten, die jedoch ebenfalls ungenutzt blieben. Limbachs Lukas Motsch (63.) brach schließlich den Bann, als er nach einem Ballverlust der Rohrbacher allein vor Gästekeeper Yannick Dettweiler auftauche und verwandelte. Auch das 2:0 (66.) durch Alexander Graf resultierte aus einem Rohrbacher Abwehrfehler. Nach 75 Minuten waren die Hausherren nur noch zu zehnt, da das Auswechselkontingent erschöpft war und sich ein Limbacher Spieler verletzte. Trotzdem spielte die Palatia in Unterzahl weiter munter nach vorn. Motsch machte mit zwei weiteren Toren (84./86.) den Sack zu.