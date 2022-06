Pfingst-Tradition : Der Turnerjahrmarkt ist eröffnet

Bei trübem Wetter ist am Freitagnachmittag der Turnerjahrmarkt gestartet. Foto: Elisabeth Heil

Zweibrücken Das Traditions-Event wirbt mit 41 Ausstellern, großem Biergarten und Live-Musik an allen Tagen.

Immer an Pfingsten ist in Zweibrücken Jahrmarkt – Turnerjahrmarkt um genau zu sein, denn Veranstalter seit Jahrzehnten ist die VT Zweibrücken. Am Freitag wurde er bei leider eher durchwachsenen Wetter mit dem traditionellen Fassbieranstich im großen Biergarten eröffnet, endlich wieder nach zweijähriger Coronapause. Bereits ab 17 Uhr hatten Fahrgeschäfte und Stände geöffnet. 41 sind es dieses Jahr, darunter wieder die bekannten Fahrgeschäfte „Breakdancer“ und „Chaos“ der Spangenbergers aus Saarlouis. Die Schaustellerfamilie ist seit Jahren eine feste Größe auf dem Zweibrücker Turnerjahrmarkt. In fünfter Generation bereist das Team die Jahrmärkte im Südwesten und ist froh, dass es nach den harten Coronazeiten endlich wieder losgehen kann. Weitere Fahrgeschäfte sind unter anderem Magic und Autoscooter, darüber hinaus Laufgeschäfte wie RIO, ein Hindernis- Parcours auf fünf begehbaren Ebenen vollgepackt mit Spiel- und Spaß- Effekten oder das Multi-D-Cinema.

Im Biergarten spielen an allen Tagen Live-Bands. Den Auftakt machte am Freitag die Band Short Way. Weiter geht es an diesem Samstag ab 19 Uhr mit Calm and Exciting, am Pfingssonntag ab 16 Uhr spielt Double Shot. Am Montag ab 16 Uhr gehört die Bühne der Hubert House Band. Zum Abschluss am Dienstag ist Familiennachmittag mit dem Zweibrücker Shanty Choir und einem DJ. An den Fahrgeschäften gelten ermäßigte Preise.

Nicht mehr dabei in diesem Jahr ist der spezielle Fischwagen, der den Turnerjahrmarkt viele Jahre begleitete und sich wegen Corona an einem festen Standort niederließ. „Manche haben ihr Geschäft inzwischen komplett aufgegeben“, weiß Peter Stauch der neue Marktleiter des Turnerjahrmarktes. „Anderen fehlt es gerade an Helfern für den Auf- und Abbau“, fügt er hinzu. „Dafür haben wir auf Wunsch vieler Schausteller einen neuen Feuerwerker verpflichtet. Das Unternehmen Bravo aus Dillingen verspricht am Dienstagabend ein spektakuläres Brillantfeuerwerk“, verrät Stauch, der froh ist, dass es endlich losgegangen ist. „Wir hatten in den vergangenen Tagen ein paar Probleme mit dem Festplatz, insbesondere mit der Platzierung der Schausteller. Die Stadt hat an einigen Stellen neue Bäume gepflanzt und Lichtmaste errichtet; uns darüber aber nicht informiert. Da standen wir nun in der Aufbauwoche und mussten ganz neu planen“, erzählt Stauch. „Einige Aussteller sind verärgert, weil sie nicht mehr auf „ihren“ Platz durften, auf dem sie teilweise seit 20/30 Jahren stehen. Da hätte ich mir mehr Kommunikation gewünscht. Ein Anruf, eine kurze E-Mail hätte ja schon genügt“, findet er.