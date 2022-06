Fußball-Verbandsliga Nordost : Ballweiler lädt zum Saisonfinale – und zur großen Aufstiegsparty

Falk Dennert (blau) ist neu beim Fußball-Verbandsligisten SV Schwarzenbach. Foto: Wolfgang Degott

Bliestal Letzter Spieltag in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott

Am letzten Sonntag hat die DJK Ballweiler-Wecklingen den größten Erfolg ihrer Vereinsgeschichte gefeiert. Mit dem Remis bei der SG Marpingen-Urexweiler hielt Ballweiler vor dem finalen Spieltag in der Fußball-Verbandsliga Nordost den Vier-Punkte-Vorsprung auf Verfolger Freisen und konnte Meisterschaft und Aufstieg feiern. „Ich bin froh, dass es funktioniert hat. Es war am Ende eine zähe Nummer“, sagte Spielertrainer Florian Bohr nach dem Schlusspfiff. Bei allen sei ein großer Ballast abgefallen. „Endlich haben wir es geschafft und dürfen im dritten Anlauf die Reise in die Saarlandliga antreten, jubelte DJK-Sportwart Dieter Rebmann. Zuvor war Ballweiler zwei Mal in der Relegation gescheitert. Das kommende Heimspiel gegen Lokalrivale SV Schwarzenbach wurde auf Samstag (Anstoß: 15.30 Uhr) vorverlegt und mit einer Meisterfeier verbunden.

In Schwarzenbach laufen derweil die Planungen für die kommende Saison. Die zweite Mannschaft wurde in der Kreisliga souveräner Meister und tritt nächste Sason in der Bezirksliga Homburg an. Stürmer Christian Zech wird den SV nach drei Jahren verlassen und sich den VB Zweibrücken anschließen. Im Gegenzug wechseln Stephan Zimmermann vom Saarlandligisten FSG Ottweiler-Steinbach, Torwart Yannick Voit vom Landesligisten Genclerbirligi Homburg, Falk Dennert vom pfälzischen Verbandsligisten VfB Reichenbach und Talent Isa Arif Papagan vom Saarlandligisten FC Homburg II nach Schwarzenbach.

In Blieskastel waren schon am vorletzten Spieltag beim 4:1-Heimerfolg gegen Rohrbach alle Dämme gebrochen. Damit schaffte der SC den Klassenerhalt, nach dem es zur Jahresfrist noch nicht unbedingt ausgesehen hatte. Spielertrainer Daniel Ruschmann, der seinen Vertrag verlängert hat, lobte die Moral und den Einsatz seiner Spieler, die zum Ende der Saison gezeigt haben, dass sie verbandsligatauglich sind und am Ende den 12. Platz belegen. 16 Punkte aus den letzten neun Spielen waren der Schlüssel zum Ligaverbleib. Am Sonntag um 15 Uhr empfängt Blieskastel die SVGG Hangard.