Motorsport : Das Homburger Bergrennen kehrt 2022 zurück

Nach zwei Jahren Zwangspause dürfen Georg Lang (im Bild) und andere Rennsportler wieder die Käshofer Straße in Angriff nehmen. Foto: Thomas Bubel/Bubel

Homburg Am zweiten Wochenende im Juli dröhnen an der Käshofer Straße wieder die Motoren. HAC Homburg sucht noch Helfer.

(red) Motor- und Rennsportfans in der Saarpfalz mussten in den letzten zwei Jahren auf vieles verzichten – auch auf das zuvor seit 1974 ohne Unterbrechung stattfindende Homburger ADAC Bergrennen. Der veranstaltende Homburger Automobilclub (HAC) hat sich nun entschlossen, das traditionsreiche Rennen auf der Käshofer Straße am Wochenende des 09./10. Juli wieder durchzuführen. Der Verein hofft auf zahlreiche Rennteams aus der Deutschen Berg-Meisterschaft, den beiden DMSB Bergcups, dem KW Berg-Cup und der GLP Bergserie. Aber auch auf zusätzliche Helfer, die bei den Vorbereitungen fleißig mitanpacken.

Und dann soll am zweiten Juli-Wochenende alles werden wie früher. Das Fahrerlager soll sich mit Zelten und Renntransportern füllen. Die Luft erfüllt sein mit Benzin- und Bratwurstduft. Und die Chaussee rauf auf die Sickinger Höhe kaum wiederzuerkennen. Bis zu 5000 Besucher strömten in „Vor-Corona-Zeiten“ an den Karlsberg, um die einzigartige Atmosphäre der Veranstaltung aufzusaugen, die schon so lange einen Platz im Herzen der Rennsport-Enthusiasten hat.

An den Zuschauerbereichen „Start“, „Brückchen“ und „Posten 8“ kann das Renngeschehen auch 2022 wieder hautnah verfolgt werden. Und das Fahrerlager am Stumpfen Gipfel lädt zum Bummeln ein.

Trotz der großen Zuversicht hat das Organisationsteam des Homburger AC auch Sorgen. Ob sich die horrenden Benzinkosten auf das Teilnehmerfeld auswirken, ist kaum abzusehen. Und die rund 180 Helfer, die am Rennwochenende benötigt werden, sind kein Selbstläufer. Denn das Vereinsleben beim HAC hat in den letzten zwei Jahren gelitten. Manche Kontakte seien leider eingeschlafen, teilt der HAC mit.

Organisationsleiter Sascha Ressmann aus Bechhofen bereitet diese Situation Bauchschmerzen. „Verlässliche Helfer zu finden, ist in den letzten beiden Jahren nicht einfacher geworden. Wir suchen Leute für den Streckenaufbau und Abbau, an den Verpflegungsständen, im Rennablauf und im Vorfeld beim Anbringen von Werbebannern und Plakaten. Ich hoffe, dass wir noch genügend Menschen finden, die helfen, das Bergrennen am Laufen zu halten“, sagt Ressmann. Auf der Webseite des Clubs und des Rennens stehen Helfermeldungen zum Download bereit, die für die Planungen und den Versicherungsschutz notwendig sind. Die Termine der Arbeitseinsätze sind hier ebenfalls zu finden oder per Telefon zu erfragen. Grundsätzlich treffen sich HAC-Mitglieder und freiwillige Helfer in der Woche vor dem Rennen ab 16.30 Uhr an der Lambsbachbrücke über die Käshofer Straße um sich dann in Trupps aufzuteilen.

Was den Zuschauerzuspruch angeht, ist der Verein aber optimistisch. „Die Leute wollen wieder raus, was erleben. Das sah man schon beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, wo 210 000 Zuschauer angereist sind“, sagt Rennleiter Jürgen Guckert aus Kirkel.