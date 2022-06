FC Kaiserslautern : Lauterer Aufstiegs-Torwart Matheo Raab geht zum HSV

Torwart Matheo Raab wird den 1. FC Kaiserslautern nach fünf Jahren verlassen. Foto: dpa/Jan Woitas

Kaiserslautern (dpa/red) Torwart Matheo Raab verlässt den Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern und wechselt ablösefrei zum Ligarivalen Hamburger SV. Bei seinem neuen Arbeitgeber unterschrieb der 23-Jährige einen Vertrag bis zum Sommer 2026. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben von Anfang an gepasst und ich freue mich riesig auf die Herausforderungen beim HSV“, sagte Raab am Freitag in einer Vereinsmitteilung.

Raab war in der abgelaufenen Saison als Stammkeeper mit dem FCK nach vier Jahren in die 2. Liga zurückgekehrt. In Hamburg trifft der Schlussmann, der in 16 Drittligapartien und den beiden entscheidenden Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden jeweils ohne Gegentor blieb, auf seinen früheren FCK-Torwarttrainer Sven Höh. „Sven Höh hat mich damals zum 1. FC Kaiserslautern geholt und mich zum großen Teil zu dem gemacht, der ich jetzt bin“, sagte das Torwart-Talent. Raab ist beim HSV zunächst als Nummer zwei hinter Daniel Heuer Fernandes vorgesehen.