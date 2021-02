Fußball-Oberliga : Corona kompliziert die Kaderplanung

Info

Der Fußballregionalverband Südwest, in dessen Verantwortungsbereich auch die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar fällt, will sich nach der nächsten Besprechung der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin am 3. März über eine Fortsetzung der Saison beraten. Unmittelbar nach diesem Termin tagen die Vertreter der Landesverbände und des Spielausschusses – vorrangiges Ziel sei es, die Vorrunde der Saison 2020/21 abzuschließen, also alle Spiele jeweils in den Staffeln Nord und Süd auszutragen, teilt der Verband mit.

Über die Ergebnisse und die weiteren Planungen möchten der FRV Südwest die Vereine im Anschluss informieren. Deshalb wird am Donnerstag, 11. März, um 19 Uhr eine Videokonferenz mit den Oberligisten stattfinden.