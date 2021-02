Saarbrücken : DRK Kreisverband Saarbrücken bietet Corona-Schnelltests an

Saarbrücken Im Hinblick auf die Vorgaben zu den Hygienekonzepten der Pflege- und Bildungseinrichtungen „gibt es vielfach Bedarf an medizinischem Fachpersonal, das Covid-19-Schnelltests abnehmen und auswerten kann.

Das DRK hoffe, damit die Teststrategie von Bund und Land zu unterstützen und einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten zu können. Dieses Angebot des Roten Kreuzes von PoC-Antigen-Schnelltests stehe allen Firmen, Behörden und Institutionen zur Verfügung. „Die Antigen-Tests“, so die Erklärung in der Mitteilung, „funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip wie Schwangerschaftstests. Dazu wird eine Probe von einem Nasen- und Rachen-Abstrich auf einen Teststreifen gegeben. Falls das SARS-CoV-2-Virus in der Probe enthalten ist, reagieren die Eiweißbestandteile des Virus mit dem Teststreifen, und eine Verfärbung auf dem Teststreifen wird sichtbar.“ Der Vorteil von Antigen-Tests sei das zeitnahe Testergebnis, so dass die Arbeitsabläufe kaum unterbrochen werden müssten. Die leichte Handhabung eines „Point-of-care“-(PoC)-Antigen-Tests erlaube das Testen außerhalb eines Labors.