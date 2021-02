Fußball-Regionalliga : FC Homburg bangt um Daniel di Gregorio

Daniel di Gregorio könnte dem FC Homburg in den kommenden Spielen fehlen. Obwohl der 29-Jährige gelernter Mittelfeldspieler ist, wäre das vor allem für die Homburger Hintermannschaft ein schwerer Schlag Foto: Markus Hagen

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg hat unter dem neuen Trainer Joti Stamatopoulos zuletzt zwar wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden – personell pfeifen die Grün-Weißen aber aus dem letzten Loch. Vor allem die Defensive der Homburger ist arg gebeutelt.

Joti Stamatopoulos, der neue Trainer des Fußball-Regionalligisten FC Homburg, feierte mit dem 2:1-Sieg am Samstag gegen den TSV Schott Mainz einen Einstand nach Maß. Den Erfolg haben die Grün-Weißen aber womöglich teuer erkauft. Denn Daniel di Gregorio, der bereits in der Vorrunde lange verletzt ausgefallen war, droht erneut eine Pause. Der 29-Jährige war fünf Minuten vor dem Abpfiff angeschlagen ausgewechselt worden. Zwei Bänder im Knie seien überdehnt, sagte FCH-Mannschaftsarzt Dr. Helmut Junkes. Ob und wie lange di Gregorio ausfällt, entscheide sich in den nächsten Tagen. „Wir müssen abwarten, ob das Knie anschwillt“, sagte Junkes.

Di Gregorio ist zwar gelernter Mittelfeldspieler, sein Ausfall träfe aber momentan vor allem die Homburger Hintermannschaft hart. Weil mit Tim Stegerer (Adduktorenabriss), Maurice Springfeld (Schulter), Ivan Sachanenko (Kapselriss im Sprunggelenk) und Serkan Göcer (Aufbau nach Kreuzbandriss) vier Defensivkräfte ausfallen, hatte di Gregorio in den letzten drei Partien in der Innenverteidigung ausgeholfen. Stamatopoulos, der nach der Entlassung von Matthias Mink gegen Mainz erstmals als Cheftrainer der Saarpfälzer an der Seitenlinie stand, wird am kommenden Samstag (14 Uhr) im Auswärtsspiel beim abgeschlagenen Schlusslicht Eintracht Stadtallendorf also womöglich auch den Ersatz ersetzen müssen.