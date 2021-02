Fußball-Saarlandliga : Fünf Jungspunde für die FCH-Reserve

Homburg Der FC Homburg zieht mehrere Spieler aus seinem U19-Regionalliga-Kader zur Saarlandliga-Mannschaft hoch. Außerdem verlängert Leistungsträger Joel Ebler.

Das Saarlandligateam des FC Homburg bekommt Unterstützung aus den eigenen Reihen. Gleich fünf Spieler, die in der aktuell unterbrochenen Saison in der U19-Regionalliga für die Grün-Weißen aufliefen, rücken zur kommenden Runde in ihrem ersten Aktivenjahr in die zweite Mannschaft des FCH auf. Dies sind Arne Pitzius, Corvin Ayers, Cedric Hauch, Isa-Arif Papagan und Nahom Andegiorgis. Alle wurden überwiegend in der FCH-Jugend ausgebildet. Hauch trägt bereits seit 2013 das Trikot der Homburger. Ayers stieß 2017 zu den Saarpfälzern. Pitzius, Papagan und Andegiorgis spielen seit 2016 für den Club.