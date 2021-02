3. Handball-Liga : SV 64 verlängert mit seinem Torhütergespann

Zweibrücken (rku) Die Handballer des SV 64 Zweibrücken können auch in der kommenden Runde auf ihr bewährtes Torhütergespann, Marko Ivankovic und Alexander Dörr, bauen. Beide haben sich zu Beginn der laufenden Saison in der 3. Handball-Bundesliga bereits als Rückhalt für ihre Mannschaft auszeichnen können.

Während Marko Ivankovic am ersten Spieltag bei der unglücklichen Niederlage in Bad Neustadt mit 15 gehaltenen Bällen glänzen konnte, sicherte Alex Dörr beim Heimspiel gegen Kirchzell mit zahlreichen Paraden den 28:21-Sieg. Beide Spieler, die sich auch neben dem Platz sehr gut verstehen, haben nun ihre Verträge verlängert.

Ivankovic kam vor zwei Jahren vom bosnischen Erstligisten RK Vogosca Poljne nach Zweibrücken und avancierte direkt zum Publikumsliebling. Mit ihm sicherte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Bullacher mit nur einer Niederlage die Meisterschaft in der Oberliga. Der 28jährige, der mit seiner Familie in Ernstweiler lebt, fühlt sich in der Rosenstadt richtig wohl. Nach anfänglichen Kommunikationsschwierigkeiten spricht der Kroate mittlerweile gut deutsch und steht seinen Mitspielern immer mit Rat und Tat zur Seite. „Ich wollte unbedingt bleiben, damit wir im nächsten Jahr das bestmögliche Ergebnis erzielen können. Die Mannschaft ist großartig und die Leute im Club auch. Ich bin sehr froh, meinen Vertrag verlängert zu haben“, freut sich Ivankovic auf eine erfolgreiche Zeit bei den Löwen. Auch sein gleichaltriger Gespannspartner Alexander Dörr musste bei seiner Vertragsverlängerung nicht lange überlegen: „Ich bin hier völlig zufrieden und habe von Anfang an gesagt, dass ich an Bord bleibe, wenn das die Jungs im Verein auch so wollen“, sagt der Ex-Saarlouiser.