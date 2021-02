Fußball-Regionalliga : Stamatopoulos soll erstmal weitermachen

Homburg Fußball-Regionalligist FC Homburg gewinnt sein erstes Spiel unter dem Interims-Cheftrainer gegen Schott Mainz knapp mit 2:1.

Die gesamten 90 Minuten lief der neue FCH-Trainer Joti Stamatopoulos in seiner Coachingzone auf und ab, kniete sich hin, raufte sich die Haare und gab seinen Spielern auf dem Feld lautstark Anweisungen. Am Ende atmete er erleichtert auf. Der FC Homburg gewann mit 2:1 gegen Schott Mainz und stoppte mit seinem neuen Gespann an der Seitenlinie die jüngste Negativserie, die unter der Woche in der Entlassung von Matthias Mink gipfelte.