3. Handball-Liga : Das „Herzstück“ der Löwen hat verlängert

Stefan Bullacher hat gut lachen: Er hat seinen Vertrag als Trainer des Handball-Drittligisten SV 64 Zweibrücken gerade bis 2023 verlängert. Foto: SV 64 Zweibrücken

Zweibrücken Stefan Bullacher bleibt bis 2023 Trainer beim Handball-Drittligisten SV 64 Zweibrücken. Der 52-Jährige, der dem Vorstand im Hinblick auf die Kaderplanung einen „überragenden Job“ bescheinigt, wird sich künftig noch stärker in der Jugendarbeit einbringen. Schwarzer und Eisel werden wohl gehen.

Weiterleiten Drucken Von Mirko Reuther und Roman Kuhn

Stefan Bullacher bleibt der Dompteur in der Löwenmanege. Oder weniger blumig formuliert: Der 52-jährige Trainer steht auch in den nächsten beiden Spielzeiten beim Handball-Drittligisten SV 64 Zweibrücken an der Seitenlinie. Am Samstag hat der A-Lizenz-Inhaber einen Vertrag bis 2023 unterschrieben.

Bereits seit November befanden sich Bullacher und der Vorstand der 64er in Gesprächen „mit dem klaren Ziel, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen“, wie Bullacher betont. Ein reiner Selbstläufer sei seine Vertragsunterschrift aber nicht gewesen, räumt er ein. „Wir haben uns zusammengesetzt und offen die Frage gestellt: ‚Wie muss es aussehen, damit es für beide Seiten passt?‘“, berichtet der Trainer.

Und Bullachers Wünsche wurden erfüllt: Ein Kader, der in der 3. Liga konkurrenzfähig ist. Und eine Zusage, den Standort Zweibrücken im Leistungshandball zu sichern. Dafür will der SV 64 den Nachwuchsbereich weiter stärken – und auch hier wird Bullacher als Jugendkoordinator eine elementare Rolle zukommen. Er wird die B-Jugendlichen des Vereins trainieren, sich aber auch verstärkt den Kids in der E- und D-Jugend widmen. Und sich zudem bei der Ausbildung der Jugendtrainer engagieren. „Es geht darum, den Verein für die Zukunft aufzustellen. 80 Prozent der Spieler unserer Drittligamannschaft sind hier in der Jugend ausgebildet worden. Das war immer unsere Stärke – und das muss so bleiben. Die Fragen, die wir uns stellen müssen, sind: Wo wollen wir in zwei bis sechs Jahren stehen? Wie können wir die Kids in die Halle locken. Und wie begleiten wir Talente, damit sie irgendwann den Sprung in die erste Mannschaft schaffen können“. Denn: „Talent haben viele. Es bringt aber nichts, den Kindern und Jugendlichen zu erzählen, dass sie die zukünftigen Nationalspieler sind. Man muss sie richtig fördern. Sonst bleibt der begabteste Spieler nur Durchschnitt“, weiß Bullacher. Vor diesem Hintergrund sei die Ausbildung der Übungsleiter für den Nachwuchs immens wichtig. Denn dass die Vereine im Handballverband Saar heute deutlich weniger Mannschaften melden als noch vor einigen Jahren, hänge auch damit zusammen, dass sich weniger qualifizierte Trainer fänden, sagt Bullacher. „ Aber in den letzten fünfzehn Jahren haben die HSG Völklingen, der SV 64 Zweibrücken und die HG Saarlouis mit der Teilnahme an der Junioren-Bundesliga gezeigt, dass auch im Saarland Spitzenhandball bei der Jugend möglich ist. Das ist unser Ansporn“, ergänzt der hauptamtliche Übungsleiter, der künftig noch engere Kooperationen mit Schulen und Kindergärten anstrebt.

Auch im Hinblick auf die Kaderplanung für die kommende Saison ist Bullacher sehr zufrieden. „Der Vorstand hat da einen überragenden Job gemacht. Fast alle Leistungsträger bleiben uns erhalten und mit Philipp Kockler und Kevin Knieps bekommen wir zwei Top-Verstärkungen“, freut sich der 52-Jährige. Wermutstropfen: Mit Kian Schwarzer und Marc Robin Eisel werden den Verein auch zwei wichtige Säulen – „soweit ich weiß“ (Bullacher) – verlassen, weil sie sich für Vereine der ersten oder zweiten Bundesliga empfehlen wollen. „Der Verein hat sich frühzeitig und intensiv um die Jungs bemüht, legt aber bei so einem Wunsch natürlich keine Steine in den Weg. Sie hatten hier in den letzten Jahren viele schöne Momente. Und wenn sie später wie Jerome Müller, Björn Zintel und Robin Egelhof, die ebenfalls bei uns ausgebildet wurden, in der ersten Liga landen, dürfen wir als Verein ja auch wieder stolz sein“, sagt Bullacher.

Ein tolles Signal sei es für ihn gewesen, wie viele Spieler des aktuellen Kaders ihre Verträge verlängert hätten – obwohl dies nicht selbstverständlich war: „Unsere beiden Kapitäne zum Beispiel: Benny Zellmer baut ein Haus, heiratet und wird Vater. Philipp Hammann hat sein Studium beendet und hätte sich deutschlandweit bewerben können“, schwärmt Bullacher. „Oder auch Tom Grieser. Er ist mit seiner Ausbildung fertig, fängt jetzt ein Studium, ist parallel dazu auch berufstätig. Die hätten alle sagen können: Das wird mir zu viel. Andere Dinge sind jetzt wichtiger“

Dass sie eben dies aber nicht taten, machte Bullacher seinen Entschluss, gleich für zwei Jahre beim SV 64 zu verlängern, einfach. Auch wenn zwei Planstellen im Kader der 64er noch vakant sind. „Nach meiner Zeit beim TV Hochdorf habe ich mir eigentlich gesagt, ich schließe nur noch Einjahresverträge ab. Aber das sehe ich heute anders. Die längere Laufzeit bedeutet Vertrauen auf beiden Seiten. Und sie bedeutet Planungssicherheit für beide Seiten. Wir versuchen heute schließlich auch die Spieler stets für zwei Jahre zu binden. Albert Einstein hat sinngemäß gesagt: ‚Es ist eine Dummheit, die Verantwortung jenen zu geben, die nicht dafür gerade stehen müssen.‘ Und da ist etwas dran. Die Arbeit und die Identifikation sind eine andere, wenn im Hinterkopf nicht der Gedanke spukt, dass unsicher ist, was morgen kommt.“

Die gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand habe seine Entscheidung ebenfalls beeinflusst, sagt der Trainer. „Da geht es um Steffen Gillner, Jürgen Knoch und Marko Dobrani, die für die Vertragsverlängerungen mit den Spielern verantwortlich waren. Aber auch um das Team, das eher im Hintergrund arbeitet. Der Vorstand hat Visionen und packt überall mit an. Das hat mich nach meiner Rückkehr aus Hochdorf 2018 tief beeindruckt und motiviert“, sagt Bullacher, der den SV 64 im Jahr 2016 nach 21 Jahren Trainertätigkeit, während denen er die erste Mannschaft von der Verbandsliga bis in Liga drei geführt hatte, vorübergehend Richtung TVH verlassen hatte.

Der Vorstand gab das Kompliment umgehend zurück: „Der SV64 hat sich durch viele helfende Hände und Köpfe in den letzten Jahren professionalisiert. Dazu gehört auch die Möglichkeit, den Vertrag mit unserem Trainer als Herzstück hinter der Ausbildung und Spielphilosophie unseres Vereins um weitere zwei Jahre zu verlängern. Neben einer ausgewogenen Kaderplanung sehen wir vor allem die Talentförderung als Fundament unseres Zukunftsmodels“, sagt der erste Vorsitzende des SV, Jürgen Knoch.

Stefan Bullacher ist erleichtert darüber, dass die Tinte unter seinem neuen Vertrag nun trocken ist: „Es wäre übertrieben zu sagen, dass ich vorher schlaflose Nächte hatte, aber klar freue ich mich, dass nun alles klar ist. Anfragen von anderen Vereinen habe er zwar gehabt: „Aber damit habe ich mich nicht beschäftigt. Ich habe mich mit niemandem getroffen, um Gespräche aufzunehmen.“

Schließlich weiß er selbst, was er am SV 64 Zweibrücken hat. „Ich bin zwar gebürtiger Homburger, aber lebe ja jetzt schon rund 25 Jahre in Zweibrücken und habe viele Freunde im Verein gefunden. Und nicht jedes Mal ins Auto steigen und 100 Kilometer zum Training fahren zu müssen, ist ja auch ganz angenehm“, sagt Bullacher und muss schmunzeln.