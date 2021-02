Basketball-Landesliga Rheinhessen/Pfalz : Saison der VTZ-Basketballer in der Landesliga ist endgültig abgesagt

Denis Rendgen (rotes Trikot), Spielertrainer der Landesliga-Basketballer von der VT Zweibrücken. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Zweibrücken Eine Überraschung war es nicht mehr. Nach dem Aus für den Spielbetrieb in den Oberligen hat das Präsidium des Basketballverbands Rheinland-Pfalz (BVRP) auf einer Videokonferenz am Sonntag nun auch die Saisons in seinen Landesligen (Rheinhessen/Pfalz und Rheinland) abgesagt.

Das teilte der Verband am Dienstagabend mit. Grund dafür seien die Entscheidungen der Bund-/Länderkonferenz vom 10. Februar, die den Trainingsbetrieb im Basketball bis mindestens 7. März unmöglich machen. „Es ist nicht damit zu rechnen, dass wir als Kontakt- und Hallensport unmittelbar nach diesem Termin wieder mit einem normalen Mannschaftstraining beginnen können. Eine entsprechende Vorbereitungszeit wäre aber nach dieser langen Pause zwingend notwendig“, hat Spielleiter und BVRP-Vizepräsident Johann Ammon den Vereinen in einem Schreiben mitgeteilt. So auch den Basketballern der VT Zweibrücken (Landesliga Rheinhessen/Pfalz), deren Spielertrainer Denis Rendgen zuletzt erklärt hatte, dass seine Mannschaft offen dafür sei, auch noch ab Mai an einer verkürzten Runde teilzunehmen. „Die meisten unserer Spieler würden bis Juni, Juli spielen, wenn es wirklich klappt“, hatte Rendgen gesagt.