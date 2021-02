Dritte Fußball-Liga : Auf den FCK wartet „ein richtiges Brett“

Trainer Marco Antwerpen (Mitte) hat aus dem Bayern-Spiel die Lehre gezogen, effektiver werden zu müssen. In den Übungseinheiten in dieser Woche wurde also auch der Torabschluss intensiv trainiert. Foto: dpa/Oliver Dietze

Kaiserslautern Fußball Drittligist 1. FC Kaiserslautern reist zum Aufstiegsaspiranten FC Ingolstadt. Um dort zu bestehen, müssen die Roten Teufel wieder effektiver werden. Daran hat FCK-Coach Marco Antwerpen in dieser Woche gearbeitet.

Eine Woche nach dem Unentschieden gegen den FC Bayern München II, war der Ärger über die strittigen Entscheidungen des Schiedsrichters bei FCK-Trainer Marco Antwerpen eigentlich verflogen. Auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Spiel beim FC Ingolstadt wurde er von einem Journalisten des Internet-Blogs „Der Betze brennt“ aber nochmal an den Aufreger des vergangenen Wochenendes erinnert, der wissen wollte, ob die Mannschaft eine „Jetzt-erst-Recht-Haltung“ entwickelt habe.

Für den neuen FCK-Trainer ist die Sache jedoch endgültig abgehakt. „Ich glaube, das hättest du noch im Spiel gegen Bayern machen können, weil die Emotionen dann noch da sind. Wenn du mit dem Ärger in dem Spiel unbedingt aufs Tor gehst. Aber das haben wir nicht geschafft.“ Antwerpen, der in seinen ersten Wochen beim FCK gleich eine Achterbahnfahrt der Emotionen mit Derbysieg in Mannheim und Aufreger gegen München erlebte, stellte stattdessen die Chancenverwertung vor dem Duell beim Tabellenzweiten in den Fokus. „In dem Spiel (gegen Bayern) haben wir gesehen, dass wir effektiver werden müssen“, spricht Antwerpen ein altbekanntes Problem beim FCK an. Doch wie möchte der neue Trainer die Problematik der fehlenden Abschluss- und Nervenstärke angehen?