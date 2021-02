Erstmal aber will der Pfälzer Ministerpräsident werden : Baldauf kann sich Engagement beim 1. FCK vorstellen

Frankenthal Wird der Schwarze ein Roter Teufel?

„Nur dabei stehen und sagen: Das läuft gut und das läuft schlecht - so bin ich nicht.“ Der Verein stehe für Tradition und Heimat, sagte Baldauf. „Der FCK ist eine alte Liebe. Das ist wie Familie.“ Bis zum Einzug in den Landtag 2001 habe er eine Dauerkarte für die Westkurve des Fritz-Walter-Stadions besessen. „Weltmeister Horst Eckel vom FCK ist einer der Menschen, die mich zeitlebens am meisten beeindruckt haben. Der WM-Titel von 1954 war ja so kurz nach dem Krieg weit mehr als nur Fußball.“ Vorerst sei ein Engagement bei den „Roten Teufeln“ ausgeschlossen, so Baldauf: „Sport und Politik sollte man klar trennen.“