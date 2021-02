Trainerentlassung beim Fußball-Regionalligisten : Mink ist beim FC Homburg nun Geschichte

Trainer Matthias Mink wurde am Mittwoch nach der Niederlage gegen den SC Freiburg II entlassen. Foto: Wittenmeier/Martin Wittenmeier

Homburg Der Fußball-Regionalligist zieht die Reißleine: Die 1:3-Heimniederlage gegen den SC Freiburg II kostet den Trainer seinen Job. Joti Stamatopoulos übernimmt interimsmäßig.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hagen

Der Rückhalt ist weg, Matthias Mink muss gehen. Die 1:3-Heimniederlage des FC Homburg am Mittwochnachmittag in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen die U21 des SC Freiburg war nun doch eine zu viel. Nach Abpfiff hatte der Trainer der Grün-Weißen auf die Frage nach seinem wackelnden Stuhl noch selbstsicher geantwortet: „Ich habe volle Rückendeckung des Vereinsvorstands.“ Lange hielt diese danach allerdings nicht mehr. Eine Stunde später war Mink bei den Homburgern bereits Geschichte.

„Leider stellt sich die sportliche Situation – unabhängig vom Ergebnis der Partie gegen den SC Freiburg II – nicht so dar, wie wir uns das alle zum Beginn der Saison gewünscht haben“, begründete Dr. Eric Gouverneur, der erste Vorsitzende des FC Homburg, die Trennung von Mink. „Wir sind davon überzeugt, dass wir auf der Trainerposition einen Wechsel vornehmen müssen, um die unzufriedenstellende sportliche Entwicklung zu stoppen und neue Impulse in die Mannschaft zu geben.“ Der anhaltende Negativtrend soll gestoppt werden.

Denn die Abwärtsspirale – bei nur einem Sieg aus den letzten zehn Partien – drehte sich beim FC Homburg auch am Mittwochnachmittag im Waldstadion weiter. Vollkommen verdient verlor das Team gegen die Breisgauer mit 1:3 (1:2). Minks Ausbeute aus den letzten elf Partien liegt bei zehn Zählern. Eine Bilanz von nicht einmal einem Punkt pro Spiel. Nach den enttäuschenden 90 Minuten zog der FCH-Vorstand schließlich die Notbremse. Vorläufig wird der bisherige Co-Trainer Joti Stamatopoulos versuchen, den FCH in der Regionalliga wieder auf Erfolgskurs zu bringen. Sven Sökler wird ihm dabei zur Seite stehen.

Mink hatte seinen Job erst kurz vor der Saison von Jürgen Luginger übernommen. Der 53-Jährige führte den FCH in das Landespokal-Finale und scheiterte dort nur knapp im Elfmeterschießen gegen die SV Elversberg. In der Liga starteten die Grün-Weißen mit zwölf Punkten aus fünf Spielen. Seit Ende des Jahres war jedoch ein klarer Abwärtstrend zu erkennen. „Es hat sich in den letzten Wochen angedeutet, aber die Lage hat sich in den vergangenen 14 Tagen noch verschärft“, sagte Gouverneur, der auch die gestörte Kommunikation zwischen Trainer und Mannschaft beklagte.

Zum enttäuschenden Ergebnis seiner Elf am Nachmittag meinte der später entlassene Mink: „Das Spiel haben wir in der ersten Halbzeit verloren, weil wir nicht aggressiv genug in den Zweikämpfen waren und den Gegner nicht in den Griff bekommen haben.“ Die erste Möglichkeit nach 13 Minuten nutzte der SC Freiburg II durch Noah Weißhaupt zur frühen Führung. Kurz später hätte dieser sogar auf 2:0 erhöhen können. Dem FC Homburg fiel im Offensivspiel erneut wenig ein. Eher zufällig fiel der Ausgleich. Nach einem Freistoß von Jannik Sommer köpfte Thomas Gösweiner (28.) zum 1:1 ein. Schmeichelhaft zu diesem Zeitpunkt, weil Freiburg die bessere Spielanlage zeigte.

Und die Gäste hatten weitere Möglichkeiten. Nishan Burkart (32.) scheiterte an FCH-Torhüter David Salfeld, ehe Claudio Kammerknecht (34.) nach einem Freistoß Freiburg mit seinem Kopfballtor zum 2:1 erneut in Führung brachte. Mink hatte von Rechtsverteidiger Luca Plattenhardt genug und wechselte ihn gegen Stürmer Patrick Dulleck aus. Philipp Hoffmann, mit sechs Treffern bester Scorer beim FCH, rückte auf die Position von Plattenhardt, während Dulleck im Sturmzentrum agierte. Mink sah Homburg in der zweiten Halbzeit stärker als in der ersten. Doch im Angriff gab es vom Gastgeber weiter nur Magerkost, während Freiburg keine Mühe hatte, die ideenlosen Angriffsversuche zu unterbinden. FCH-Keeper Salfeld hat nach gut einer Stunde viel Glück, dass er nach einer Notbremse neben dem Strafraum nur Gelb sah. Freiburgs knappe Führung kam nur ein einziges Mal in Gefahr, als Thomas Gösweiner aus wenigen Metern einen Kopfball neben das Tor setzte (72.). Zehn Minuten später leistete sich Philipp Schuck ein Handspiel im Strafraum: Elfmeter für Freiburg, den Emilio Kehrer sicher zum 3:1 verwandelte.