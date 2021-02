1. JC Zweibrücken : Judoka Grabowski startet beim Grand Slam in Israel

Judoka Grabowski startet beim Grand Slam in Israel

Judoka Jasmin Grabowski vom 1. JC Zweibrücken kämpft in Tel Aviv um Punkte für die Olympia-Qualifikation. Foto: Külbs Privat

Zweibrücken/Tel Aviv Der Deutsche Judo-Bund geht ab Donnerstag (18.-20. Februar) bei der zweiten Station der diesjährigen Word-Tour beim Grand Slam in Tel Aviv mit 23 Aktiven (13 Frauen und zehn Männer) an den Start. Eine von ihnen ist Jasmin Grabowski vom 1. JC Zweibrücken.

Sie startet in der Gewichtsklasse über 78 Kilogramm. Die zweite JCZ-Judoka Martyna Trajdos nimmt nicht teil. Denn sie hat ihr Ticket für die Olympischen Spiele in Tokio (23.07 - 08.08) schon in der Tasche, während Grabowski noch um wichtige Qualifikationspunkte für die Sommerspiele kämpft.