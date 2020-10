Dritte Fußballliga : FCK will gegen Saibenes Ex-Club den ersten Sieg

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern empfängt am Mittwochabend den FC Ingolstadt zum Heimspiel auf dem Betzenberg. Den Gegner kennt FCK-Coach Jeff Saibene genau – das sei aber nicht zwangsläufig ein großer Vorteil.

Jeff Saibene will sich nicht in die Karten schauen lassen. Welche Tipps er seinen Spielern vor dem Heimspiel heute Abend (19 Uhr) gegen den FC Ingolstadt mit auf den Weg gegeben hat, verriet der Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern nicht.

Eine Formulierung, die in die Irre führt. Kaiserslautern hat seit dem Amtsantritt von Saibene zwar drei Spiele in Folge nicht verloren. Einen Sieg hat die Mannschaft aber noch gar nicht gelandet. Auch wenn der FCK beim torlosen Remis am letzten Spieltag beim FC Bayern München II ganz dicht dran war. Alleine in der Schlussviertelstunde ließen die Pfälzer vier dicke Gelegenheiten fahrlässig liegen.

„Es war mir aber wichtig, dass wir uns diese Chancen überhaupt rausspielen. Jetzt kommt es darauf an, dass wir sie auch reinmachen. Und davon bin ich 100 Prozent überzeugt“, sagt Saibene, der in München auch mit einer Systemänderung überraschte. In der 4-1-4-1-Formation stand seine Elf in der Defensive deutlich stabiler als zuvor, kassierte zum ersten Mal in dieser Saison kein Gegentor.