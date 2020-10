Tischtennis : Erster Sieg für die VTZ – SVM ist Spitzenreiter

Zweibrücken Tischtennis: Nach ihren Erfolgen in der 2. Pfalzliga kommt es heute zum Duell zwischen Zweibrücken und Mörsbach.

Die Tischtennisspieler von der VT Zweibrücken haben am Samstag in ihrem vierten Saisonspiel den ersten Sieg gefeiert. Die Zweibrücker gewannen in der 2. Pfalzliga bei der TTA Kasch Vinningen knapp mit 7:5 und kletterten in der Tabelle auf Platz sechs.