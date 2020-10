Handball : Corona-Fall beim SV 64 Zweibrücken

Zweibrücken Spiel des Handball-Drittligisten gegen Haßloch muss verschoben werden. Auch andere Vereine und Ligen betroffen.

Der Saar-Pfalz-Schlager in der 3. Handball-Liga zwischen dem SV 64 Zweibrücken und der TSG Haßloch, der am Samstag hätte stattfinden sollen, ist Corona zum Opfer gefallen. Weil ein Spieler der Zweibrücker positiv auf das Virus getestet wurde, fand die Partie nicht statt. Das Wichtigste: Dem betroffenen Spieler gehe es gut, er zeige lediglich leichte Symptome und befinde sich bereits in häuslicher Quarantäne, teilte der Verein am Freitagabend mit.