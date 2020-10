Pferdesport : Die Grande Dame des Dressursports reitet in die Schleifenränge

Rodenbach Ute Breith und Tochter Susanne Moser sind beim Dressur-Turnier in Rodenbach erfolgreich. Jana Zoller von der RSG Berghof-Einöd räumt zwei Medaillen ab.

Respektvoller Applaus brandete auf, als die Pirmasenserin Ute Breith bei dem Dressur-Turnier in Rodenbach zur Platzierung in der mittelschweren M*-Dressur aufgerufen wurde. Die 76-jährige Grande Dame des rheinland-pfälzischen Dressursports hatte ihr Erfolgspferd Cartier nach der L**-Dressur auch in der nächst höheren Klasse unter 26 Startern abermals auf dem Schleifenrang platzieren können. „Er ist so toll gegangen“, freute sie sich über ihr Pferd, das sie als „höchst anspruchsvoll“ übernommen und mit viel Arbeit und Einfühlungsvermögen zum Erfolg geführt hatte. Fünf Plätze vor ihr, auf dem Silberrang, strahlte Tochter Susanne Moser (RFV Lautertal) mit ihrem Holsteiner Schimmelwallach Quite Cantus über den eigenen – und den Familienerfolg. Es war ihre zweite Silberne Schleife an diesem Tag. Hier betrug der Rückstand auf Siegerin Delia Albrecht (Zellertal Donnersberg) mit der ebenfalls 14-jährigen Hannoveraner Stute Hera (7,8) nur einen Zehntelpunkt, in der L**-Dressur waren es mit einer 7,6 hinter Jana Zoller (RSG Berghof-Einöd) und ihrem erst achtjährigen Hannoveraner Rappwallach Conrad noch zwei Zehntelpunkte. Mit Südwind wurde sie in der Trensen-L-Dressur Vierte.