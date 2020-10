Tischtennis-Regionalliga : Fünf knappe Spiele – ein klares Resultat

Die Tischtennisspieler vom TV Limbach kämpfen in der Regionalliga Südwest in der Besetzung (von links) Sebastian Kurfer, Nicola Grujic, Carlo Feltes, Matthias Hübgen und Christian Schleppi um den Klassenerhalt. Foto: Markus Hagen

Limbach Tischtennis-Regionalligist TV Limbach verliert Auftaktspiel. Auch weil die Limbacher gleich fünf Partien im Entscheidungssatz abgeben.

Mit dreiwöchiger Verspätung sind die Tischtennisspieler vom TV Limbach am Sonntag in die neue Saison in der Regionalliga Südwest gestartet. Weil es an der Sportschule in Saarbrücken, wo auch TVL-Akteure trainieren, Corona-Fälle gegeben hatte, waren die ersten drei Partien der Saarpfälzer verschoben worden.