Wer hat die 17-Jährige gesehen? : Juliane Holzwart aus Freisen wird vermisst

Freisen Das Mädchen ist laut Polizei auf Medikamente angewisen. Zuletzt wurde sie am 30. September in Saarbrücken gesehen.

Die St. Wendeler Polizei wendet sich an die Öffentlichkeit, da ein 17-jähriges Mädchen aus Freisen vermisst wird. Wie ein Sprecher der Inspektion berichtet, wurde Juliane Holzwart zuletzt am 30. September in Saarbrücken gesehen.