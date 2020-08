Jahreshauptversammlung in Eitzweiler : Singgruppe kämpft um ihre Zukunft

Jahreshauptversammlung in Eitzweiler

Eitzweiler Die Singgruppe Eitzweiler unter der Leitung von Erich Jener eröffnete mit dem Deutschen Sängergruß die Generalversammlung auf dem Festplatz in der Etzwies. Dabei wurde Vorsitzender Gerald Linn in seinem Amt bestätigt.

Der aktive Sänger führt den Verein, wie er selbst sagte, seit 18 Jahren und ist seit mehr als 30 Jahren Mitglied im Vorstand. „Das Jahr 2020 ist für die Singgruppe das schwierigste Jahr seit ihrer Gründung 1982“, sagte Vorsitzender Linn und verwies auf den hohen Altersdurchschnitt der Sänger von 75 Jahren. Durch Tod und Krankheit sei die Zahl der Aktiven weiter geschrumpft, und Nachwuchs sei trotz eifrigem Bemühen nicht in Sicht. „Wir kämpfen um unsere Zukunft“, so Linn. Dazu leiste auch die Corona-Pandemie ihren Beitrag. Proben oder Auftritte könnten nur eingeschränkt oder gar nicht stattfinden. Dem Vorstand der Singgruppe Eitzweiler gehören weiter an: Gerd Gelzleichter, stellvertretender Vorsitzender, Ernst Linn, Kassierer, Wendelin Zeyer, Schriftführer und Erich Jener ist Beisitzer. Ehrenvorsitzender und Vereinsgründer ist Ernst Linn.