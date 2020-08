Unter der Lupe : „Jedes Brot ist ein Unikat“

Oberkirchen Ein Prüfer hat in Oberkirchen die Produkte von mehreren Bäckereien getestet. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Schmalz ist einer von drei Brot- und Brötchenprüfer in Deutschland und von der Akademie des Bäckerhandwerks in Weinheim an der Bergstraße. Gemeinsam mit Sommelier und Beobachter Mario Berg sitzt er hinter einem Tisch im Verkaufsraum der Bäckerei Barthold in Oberkirchen. Dort isst und untersucht Schmalz hauptamtlich Brotprodukte. „Die Qualitätskontrolle gibt es einmal pro Jahr und ist freiwillig“, erklärt er. Wer teilnimmt, muss nur ausreichend Brot- und Brötchensorten mitbringen, jede Sorte kennzeichnen und Name und Mehlmischung angeben. „Die Brote müssen mindestens einen Tag alt sein. Die Brötchen müssen am Prüfungstag gebacken worden sein“, erläutert Schmalz die Bedingungen.