Baden in Baumholder : Der Badesee ist weiterhin geöffnet

Die Sommerferien sind zwar vorbei, das ändert aber nichts an den Öffnungszeiten am Baumholder Badesee. Darauf weist ein DLRG-Sprecher ausdrücklich hin. Der Badesee im benachbarten Landkreis Birkenfeld ist je nach Wetterlage täglich in der Zeit von 12.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Um die hohen Ausgaben für die Hygienemaßnahmen zu finanzieren, ist ein Kostenbeitrag von zwei Euro für Erwachsene und einem Euro für Kinder zu entrichten. Auf der DLRG Info-App und auf der Facebook-Seite der DLRG Baumholder können Interessierte täglich ab etwa 12 Uhr sehen, ob der Badesee geöffnet ist. Foto: Melanie Mai