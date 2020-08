Kunstvolles im Ort : Der doppelte Weiselberg in Oberkirchen

So sieht die Garage in Oberkirchen heute aus. Foto: Roland Becker

Oberkirchen Dieter Schnur verziert sein Garagentor mit Gipfel-Bild.

Rund um das Cafè Edelstein in Oberkirchen tut sich was. In den vergangenen Wochen sah man Dieter Schnur regelmäßig an der Garage neben der Alten Schule. Immer mit dabei: Pinsel und Farbe. Denn Schnur, der in Oberkirchen auch die Ortseingangstafeln und das Wappen auf dem Brunnenplatz gemalt hat, hatte sich nun daran gemacht, die Garage zu verschönern. Und das nicht mit irgendeinem Motiv, wie Ortsvorsteher Roland Becker erzählt: „Das Motiv stammt vom ehemaligen Oberkirchener Maler August Schmitt, der vor Jahren gestorben ist. Er war der Onkel meiner Frau. Das Bild hatte ich von seinem Sohn Horst-Peter Schmitt als Geschenk und Andenken an August bekommen.“ Das Bild zeigt den Weiselberg-Gipfel (Königsbett), den Schmitt 1933 vor Ort malte. Becker hält das Weiselberg-Motiv für äußerst passend: „Wenn man vor der Garage steht und nach Westen schaut, sieht man die bewaldete Spitze oder den Gipfel des Weiselberges im heutigen Zustand und gleichzeitig den Zustand von 1933.“