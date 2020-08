Polizei sucht Zeugen : Fahrrad wird in St. Ingbert aus einer Garage gestohlen

Foto: dpa/Friso Gentsch

St. Ingbert Ein unbekannter Täter ist zwischen Dienstag, 4. August, 21 Uhr, und Mittwoch, 5. August, 8 Uhr, in die Garage eines Wohnhauses in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert eingedrungen. Nach Angaben der Polizei öffnete er dort das Garagentor und entwendete ein weißes Fahrrad der Marke KS Cykling.