Deutsche Meisterschaft : „Tele“ ist der beste Foto-Club im Land

Freisen Fotografen aus dem St. Wendeler Land sind zum vierten Mal deutscher Fotoclub-Meister.

Der Fotoclub Tele Freisen freut sich über die Deutsche Meisterschaft in der Clubwertung. Dies ist der vierte Titel als Fotoclub-Meister des Deutschen Verbandes für Fotografie (DVF) nach 2011, 2015 und 2018. Die Freisener Fotokünstler bestätigen damit ihre Ausnahmestellung in der deutschen Fotoclub-Szene. Allerdings ist noch nicht klar, ob die Preisverleihung im September in Ludwigshafen wegen der Corona-Pandemie über die Bühne gehen kann.

17 Mitglieder gewannen in der Altersklasse drei (ab 21 Jahren) mit spektakulären Tieraufnahmen in freier Natur, Porträts und Studio-Experimenten Medaillen, Urkunden und Annahmen. Mit drei Urkunden und zwei Annahmen punktete Annelie Henn aus Birkenfeld und sicherte sich damit den fünften Platz in der Einzelwertung auf Bundesebene. Über eine Medaille und zwei Annahmen dürfen sich Martin Buchholz aus Altenglan und Konrad Funk aus Nohfelden freuen, vier Annahmen gehen auf das Konto von Gerd Schunck aus Birkenfeld, mit drei Annahmen erfolgreich waren Michael Dorscheid aus St. Wendel, Jürgen Kremp aus Hoof, Erhard Müller aus Nohfelden und Dagmar Utzig-Fell aus Theley. Zwei Annahmen errang Gerhard Bolz aus St. Wendel, und je eine Annahme erzielten Clemens Arntz aus Furschweiler, Ute Kaiser-Drogi aus Freisen, Christian Mütterthies aus Marpingen, Thomas Reinhardt aus Hangard, Reiner Spiegel aus Sotzweiler, Udo Stamm aus Werschweiler, Daniel Straulini aus Dienstweiler und Wolfgang Wiesen aus Hasborn. Mit einer Urkunde und zwei Annahmen holte sich Alida Krampe aus Osterbrücken die Vizemeisterschaft in der Altersklasse zwei der Jugend.