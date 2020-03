Völklinger Hütte : Tunnel zum Weltkulturerbe soll heller werden

Bisher wirkt die Unterführung, die das Weltkulturerbe mit der Innenstadt von Völklingen verbindet, noch dunkel und wenig einladend. Damit Touristen auch Lust auf einen Ausflug in das Stadzentrum bekommen, will die Stadtverwaltung das jetzt ändern. Foto: Tom Peterson

Völklingen Eine neue Beleuchtung, etwas frische Wandfarbe und mehr Hinweistafeln sollen die Besucher der Völklinger Hütte in die Innenstadt locken.

„Die Völklinger Hütte ist nur durch einen hässlichen Tunnel zu erreichen“, kommentierte eine Leserin vor wenigen Tagen die jüngste SZ-Umfrage zum Weltkulturerbe. Eine Meinung, die viele Völklinger teilen dürften. Oberbürgermeisterin Christiane Blatt (SPD) erklärte dann Anfang des Jahres, dass die Stadtverwaltung dabei sei, den Weg vom Weltkulturerbe in die Völklinger Innenstadt – also die Unterführung in der Rathaus­straße – attraktiver zu gestalten, damit Touristen nach dem Besuch des Weltkulturerbes zu einem Bummel durch das Stadtzentrum animiert werden (wir berichteten). Die Vorarbeiten hierzu haben nun offenbar begonnen.