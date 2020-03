Unfall in Völklingen : Opel rammt Toyota und kippt auf der Straße um

Völklingen Aus Unachtsamkeit ist ein 23-Jähriger in Völklingen mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Er schob bei dem Unfall einen Toyota auf den Bürgersteig und kippte mit seinem Opel um.

Bei einem Verkehrsunfall in der Heinestraße in Völklingen ist am Montagmorgen ein Fahrzeug umgekippt und quer auf der Straße liegen geblieben. Der 23 Jahre alte Fahrer war aus Püttlingen kommend in Folge von Unachtsamkeit mit seinem grauen Opel Corsa nach rechts von der Straße abgekommen, teilt die Polizei mit. Der Opel stieß mit einem geparkten Toyota zusammen. Bei dem Aufprall wurde dieser auf den Bürgersteig geschoben – und der Opel kippte um.