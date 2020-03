Rosseler Straße im Stadtteil Ludweiler : Verkehr nervt Anwohner in Völklingen

2019 nutzten viele Autofahrer die Rosseler Straße in Ludweiler als Abkürzung. Die Verwaltung hat die Verkehrsführung geändert. Seitdem sei es etwas ruhiger, sagen Anwohner. Sie beklagen sich darüber, dass viele Autofahrer hier weiterhin zu schnell unterwegs sind. Foto: Andreas Lang/Picasa

VÖLKLINGEN Die Rosseler Straße wird weiter als Abkürzung genutzt, sagen Anwohner. Die Maßnahmen der Stadt reichten nicht.



Klaus und Rosemarie Prediger wohnen in der Rosseler Straße im Völklinger Stadtteil Ludweiler. Die beiden stört der Durchgangsverkehr in der Anliegerstraße. Außerdem beobachten sie immer wieder Autofahrer, die zu schnell unterwegs sind. Beim SZ-Besuch fährt zunächst ein Auto mit französischem Kennzeichen vorbei, das zweite Fahrzeug stammt aus Saarlouis, der dritte Wagen hat ein SB-Nummernschild. „Sie fahren 47 Stundenkilometer“, informiert die Geschwindigkeitsanzeige am Straßenrand wenig später einen Fahrer. Erlaubt sind 30 Sachen. „Ab und zu blitzt das Ordnungsamt“, berichtet Klaus Prediger.

Das Verkehrsproblem ist schon länger bekannt. Anstatt über den Rotweg, also die Landstraße zwischen Völklingen und Großrosseln, zu fahren, nutzen viele Autofahrer die Rosseler Straße als Abkürzung in den Warndt. Nach Bürgerprotesten hatte die Völklinger Stadtverwaltung reagiert und die Verkehrsführung im vergangenen Jahr geändert. Der Abschnitt der Rosseler Straße, auf dem die Autos vom Rotweg her einfuhren, wurde zur Einbahnstraße in Gegenrichtung: In Höhe der Waschanlage ist seitdem für Fahrer, die durchs Ludweiler Wohngebiet abkürzen wollen, Endstation. Außerdem dürfen die Autofahrer auf einem Teilstück des Rotwegs mittlerweile wieder 70 statt 50 Stundenkilometer fahren.

Aus Sicht von Klaus Prediger zeigen die Maßnahmen aber nicht den gewünschten Erfolg. Es sei zwar ruhiger geworden, aber noch immer werde die Straße von zu vielen Autofahrern als Abkürzung genutzt. „Gerade zu den Stoßzeiten“, betont der Rentner. Er hat festgestellt: Wenn kein Gegenverkehr zu sehen ist, beachteten viele das Durchfahrverbot nicht und würden entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fahren. Andere umgehen die Einbahnstraße, sagt Prediger. Sie würden vom Rotweg links in die Straße „Zum Eisvogelpfad“ einbiegen und fahren dann in die Rosseler Straße.

„Wir fordern, dass die in den Bürgerversammlungen vorgestellten Maßnahmen endlich umgesetzt werden“, sagen Klaus und Rosemarie Prediger. Der Plan, den Verkehr durch Aufpflasterungen und Fahrbahnverengungen zu beruhigen, liege immer noch in der Schublade.