Polizei sucht Zeugen : Einbrecher steigen in Völklingen in E-Zigarettengeschäft ein

Einbrecher steigen in Völklingen in E-Zigarettengeschäft ein

Völklingen Sie kamen durch ein Fenster auf der Rückseite: Die Völklinger Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in ein Geschäft in der Karl-Janssen-Straße.

Einbrecher sind zwischen Freitag, 6. März, 19.30 Uhr, und Samstag, 7. März, 9.55 Uhr in ein E-Zigarettengeschäft in der Karl-Janssen-Straße in Völklingen eingestiegen. Der oder die Täter kamen durch ein Fenster auf der Rückseite und ließen Konsumartikel und Bargeld in Höhe von 50 Euro mitgehen. Der Gesamtschaden dürfte bei etwa 500 Euro liegen.