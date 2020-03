Ausstellung von Kurt Heinemann : „Alte Nazis und die neuen Rechten“ im Alten Rathaus

Völklingen Im Alten Rathaus Völklingen werden Werke des Grafikers und Cartoonisten Kurt Heinemann ausgestellt. Die Ausstellung mit dem Titel „Alte Nazis und die neuen Rechten“ eröffnet am Freitag, 13. März, um 18 Uhr.

Heinemann setzt sich in seinen Werken kritisch mit der Zeit des Nationalsozialismus und dem Wiedererstarken der Rechten auseinander. Dabei benutzt der aus Geislautern stammende Cartoonist unter anderem die bekannte Figur des Charlie Brown, der bei ihm „Bunt statt Brown“ heißt, und integriert so rhetorische Stilmittel in seine Zeichnungen. Dies wird auch bei Werken zu Themen aus dem Fußball deutlich – mit Titeln wie „Rechtsaußen“ und „Hermann, der mit seinen fünf Jahren schon auf dem rechten Weg ist“.