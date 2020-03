Vorfall in Wehrden : Fußgänger flippt an Ampel aus und tritt gegen vorbeifahrenden Opel

Die Polizei sucht Zeugen eines Ausrasters an einer Ampel in Wehrden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wehrden Ein Unbekannter hat in Wehrden gegen einen Opel getreten, weil dessen Fahrer offenbar an einer defekten Ampel nicht Halt gemacht hat.

Ein Fußgänger ist in Wehrden am Freitag, 6. März, ausgerastet und hat gegen einen langsam vorbeifahrenden Opel Mokka getreten. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 14.20 Uhr an der Ampel an der Kreuzung Schaffhauser Straße/Hallerstraße. Der Opel-Fahrer soll zwei Fußgängern das Überqueren an der defekten Ampel nicht ermöglicht haben.